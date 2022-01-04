ВОЗ отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса с ноября 2021 года

В ВОЗ отслеживают обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса с ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения отслеживает обнаруженный на территории Франции новый штамм коронавирусной инфекции с ноября 2021 года. Об этом сообщил эксперт организации Абди Махамуд.

- У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта, — сказал он на брифинге.

ВОЗ продолжит следить за развитием штамма и оценивать риск его распространения в Европе.

Вечером в понедельник, 3 января, стало известно, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого был неизвестен ученым. Такую новость сообщила австрийская газета Heute. По данным издания, очередной вариант COVID-19 привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».