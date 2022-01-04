Минздрав Армении зарегистрировал «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от коронавируса

В Армении зарегистрировали «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Армении одобрило российский однокомпонентный препарат от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом «Спутник Лайт», который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой, — цитирует сообщение РИА Новости.

Препарат доступен для применения только гражданам страны от 18 лет.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что вакцинированные «Спутником V» защищены от COVID-19 в 130 раз лучше, чем непривитые. По словам Дмитриева, вакцина «Спутник Лайт» сильно повышает эффект при использовании ее в качестве бустерного препарата. В частности, она усиливает действие американских РНК-вакцин, имеющих короткое время действия, отметил он. Также гендиректор РФПИ сообщил, что «Спутник V» эффективен против омикрон-штамма коронавируса.