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Здоровье4 января 2022 11:08

Минздрав Армении зарегистрировал «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от коронавируса

Препарат доступен для применения только гражданам страны от 18 лет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Армении зарегистрировали «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от коронавируса

В Армении зарегистрировали «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Армении одобрило российский однокомпонентный препарат от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом «Спутник Лайт», который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой, — цитирует сообщение РИА Новости.

Препарат доступен для применения только гражданам страны от 18 лет.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что вакцинированные «Спутником V» защищены от COVID-19 в 130 раз лучше, чем непривитые. По словам Дмитриева, вакцина «Спутник Лайт» сильно повышает эффект при использовании ее в качестве бустерного препарата. В частности, она усиливает действие американских РНК-вакцин, имеющих короткое время действия, отметил он. Также гендиректор РФПИ сообщил, что «Спутник V» эффективен против омикрон-штамма коронавируса.