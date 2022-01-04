Сигнал бедствия подало грузовое судно в Охотском море

В Озотском море подало сигнал грузовое судно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Члены экипажа грузового судна в Охотском море подали сигнал бедствия для эвакуации. Причиной стало ледообразование, с которым рискует столкнуться корабль. Об этом рассказала пресс-служба МЧС.

- В 13:10 мск в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что на борту корабля находятся восемь человека. Никто из них не пострадал.

Судно находится недалеко от Шантарских островов в Хабаровском крае.

Напомним, 5 октября 2021 года в Белом море затонуло частное судно «Фаворит». Из пяти находившихся на борту человек пока смог спастись только один. ЧП произошло у Терского берега из-за пробоины. На борту был владелец судна Константин Комиссаров, его тело нашли утром 6 октября у берега. Также на судне находились его сын Кирилл и жена Оксана, они смогли ухватиться за спасательный плот, позже женщина умерла по дороге в больницу от переохлаждения.