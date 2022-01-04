Россиянка Непряева стала победительницей общего зачета «Тур де Ски»

Наталья Непряева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей общего зачета лыжной многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщил «КП-Спорт».

В масс-старте свободным стилем на 10 км в гору Непряева заняла четвертое место. Таким образом, она добилась нужного результата для первого места.

Второй стала Эбба Андерссон из Швеции. Тройку лидеров замкнула норвежка Хейди Венг. Также в первую десятку вошла россиянка Татьяна Сорина, занявшая шестое место.

Отметим, что Непряева стала первой лыжницей из РФ, которая победила в соревновании, которое проходит с 2006 года.

Ранее лыжник сборной России Александр Терентьев завершил участие в многодневке «Тур де Ски» перед заключительной гонкой третьего этапа в итальянском Валь-ди-Фьемме. О своем решении 22-летний лыжник из Нарьян-Мара сообщил в Instagram.