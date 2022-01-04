Названы модели самых угоняемых автомобилей в 2021 году в России

Названы самые угоняемые авто в 2021 году в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году угонщики в России чаще всего отдавали своей предпочтение автомобилям Hyundai Solaris и Kia Rio.

- В числе самых угоняемых автомобилей в минувшем году стали Hyundai Solaris и Kia Rio, — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Также в число самых популярных авто входят Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и другие.

Напомним, в середине июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Кроме того, согласно новым правилам будет изменен установленный размер штраф, который будет увеличен с 200 тысяч - 300 тысяч рублей до 300 тысяч - 500 тысяч рублей, или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключено наказание в виде обязательных работ.