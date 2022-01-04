Главы МИД НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины 7 января 2022

НАТО хочет обсудить то, что Россия якобы наращивает военную мощь у границ Украины Фото: REUTERS

Главы МИД НАТО проведут внеочередное заседание по ситуации на границе России и Украины. Оно пройдет в пятницу, 7 января.

О внеочередном заседании сообщила в своем Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", - написала она.

Как ранее писал сайт kp.ru, также в январе членам альянса предстоит встретиться для обсуждения других вопросов, связанных с Россией. В частности, накануне в в НАТО сообщили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 декабря 2022 года. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, опубликованном 3 января.