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В мире4 января 2022 13:44

Россиянина, подозреваемого в хищении 1,4 млн долларов, задержали в Норвегии

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Мужчина находился в розыске с 2021 года

Мужчина находился в розыске с 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Норвегии был задержан гражданин России, подозреваемый в мошенничестве в крупном размере. Международный ордер на арест был выдан Россией, сам гражданин находился в розыске с весны 2021 года.

Как сообщает газета Romerikes Blad, россиянин был задержан 29 декабря 2021 года в столичном аэропорту Гардермуэн. Он подозревается в хищении более 1,4 миллиона рублей - деньги он мог вывести, используя фиктивные контракты во время правления в одной из фирм. В России ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Известно, что россиянин проживал в Бельгии, а в Норвегию ехал отдохнуть. Полиция подала в местный окружной суд прошение о заключении задержанного под стражу на четыре недели в ожидании его выдачи России. Этот вопрос рассматривается.

Как ранее писал сайт kp.ru, корреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк сообщил, что уехал из страны. По его мнению, в России ему угрожает опасность.