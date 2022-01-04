Россиянина, подозреваемого в хищении 1,4 млн долларов, задержали в Норвегии

Мужчина находился в розыске с 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Норвегии был задержан гражданин России, подозреваемый в мошенничестве в крупном размере. Международный ордер на арест был выдан Россией, сам гражданин находился в розыске с весны 2021 года.

Как сообщает газета Romerikes Blad, россиянин был задержан 29 декабря 2021 года в столичном аэропорту Гардермуэн. Он подозревается в хищении более 1,4 миллиона рублей - деньги он мог вывести, используя фиктивные контракты во время правления в одной из фирм. В России ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Известно, что россиянин проживал в Бельгии, а в Норвегию ехал отдохнуть. Полиция подала в местный окружной суд прошение о заключении задержанного под стражу на четыре недели в ожидании его выдачи России. Этот вопрос рассматривается.

Как ранее писал сайт kp.ru, корреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк сообщил, что уехал из страны. По его мнению, в России ему угрожает опасность.