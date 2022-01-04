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В мире4 января 2022 14:35

Наследники Дэвида Боуи продали полный каталог его песен за 250 млн долларов

Теперь права на 26 альбомов певца принадлежат Warner Music Group
Наталья СМИРНОВА
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Британский рок-музыкант Дэвид Боуи

Британский рок-музыкант Дэвид Боуи

Фото: REUTERS

Американская звукозаписывающая компания Warner Music Group купила права на весь каталог песен британского рокера Дэвида Боуи. Наследники легендарного певца продали права на 26 студийных альбомов за 250 миллионов долларов.

"Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music", - цитирует юриста Аллена Грубмана газета Financial Times.

Напомним, что Дэвида Боуи считают легендой рок-музыки. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен". Последний альбом Боуи вышел в свет 8 января 2016 года. Спустя два дня музыкант скончался.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский фотограф Мик Рок, работавший с культовыми рок-исполнителями 1970-х годов, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил его представитель. В сообщении говорится, что Мик Рок был больше, чем просто человеком, который запечатлел на пленку 70-е годы - он был "фотографическим поэтом".