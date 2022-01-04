Президент Литвы предложил отменить режим ЧП на границе с Белоруссией

По мнению президента, проблема мигрантов уже решена Фото: Олег АДАМОВИЧ

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией может быть отменен. Он был введен там из-за ситуации с нелегальными мигрантами, которые в течение нескольких месяцев пытались пройти в Европу через границу с республикой.

"Я думаю, что в такой ситуации, которая сложилась, осмысленно было бы обсудить отмену чрезвычайного положения", - заявил Науседа в эфире литовского Новостного радио.

По мнению президента, режим ЧП - это очень сильный инструмент, который нужно использовать только в исключительных обстоятельствах. Сейчас Литва в нем не нуждается, считает Науседа, так как проблема мигрантов уже решена.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использовал беженцев как "оружие" против Европейского Союза и намерен в следующем году вернуться к такой "операции".