Синоптики пообещали москвичам снежный циклон 5 января 2022

За сутки в городе выпадет до 20% осадков от январской нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвижении циклона "Аннет". Он принесет в столицу до 20% месячной нормы снега.

Как сообщил синоптик в своем Instagram, в среду, 5 января, через Центральную Россию пройдет маршрут частного циклона по имени "Аннет", который будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря. В Москву он принесет обильные осадки - пик падения снега ожидается с полудня до 15:00.

"Именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях. Плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов, видимость улучшится до 1500-2000 метров, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер", - рассказал Тишковец.

По словам синоптика, общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 мм, что соответствует 20% всей январской нормы. Высота снежного покрова в Москве всего за сутки подрастет с 26 до 20 мм. Температура будет держаться между -3 и -5 градусами.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, каким будет январь 2022 года в Москве. По его словам, жителям столицы стоит готовиться к умеренно холодным дням.