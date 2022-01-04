ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в феврале 2022

В феврале страны ОПЕК+ смогут добывать 40,894 млн б/с Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 4 января, прошли министерская конференция представителей стран ОПЕК+. В ходе встречи, которая длилась около получаса, было решено, что страны-участники увеличат добычу нефти в феврале 2022 года на 400 тыс. б/с.

Таким образом, в феврале страны ОПЕК+ смогут добывать 40,894 млн б/с. В состав организации входят 13 стран, однако большая часть объема добычи в грядущем месяце придется на Россию и Саудовскую Аравию - по 10,227 млн б/с.

Как пишет ТАСС, представители ОПЕК+ решили наращивать добычу, так как рынок нефти в последнее время стабилизировался. В скором времени, считают они, он станет смещаться в сторону профицита и запасы нефти будут расти.

Как ранее писал сайт kp.ru, к концу 2021 года стоимость нефти марки Brent поднялась до 75,19 доллара за баррель. Цена январского фьючерса выросла в понедельник, 29 ноября, на 5,03%.