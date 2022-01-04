Поволжье и Урал ждет "погодное цунами" 6 и 7 января 2022

Температура воздуха резко повысится Фото: Иван МАКЕЕВ

Метеоролог Александр Шувалов заявил, что жителей Поволжья и Урала ждет "погодное цунами". Погода в этих регионах 6 и 7 января резко изменится с холодов на близкие к нулевым значения.

Как рассказал специалист, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается -25-30 градусов. А уже в пятницу, 7 января, в Уфе будет ноль градусов, а в Екатеринбурге и Челябинске столбики термометров поднимутся до +1. Однако уже через два дня, 9 января, в Екатеринбурге снова будет -20.

По словам Шувалова, такая же ситуация будет наблюдаться в Тюмени и Омске. Такое явление синоптики называют "погодным цунами", пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвижении циклона "Аннет". Он принесет в столицу до 20% месячной нормы снега.