Польша подписала соглашения на установку стены на границе с Белоруссией

Длина стены составит 186 километров Фото: pixabay.com

Пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве стены на границе с Белоруссией. Заграждения появятся сразу на четырех участках, их протяженность составит 186 километров.

О заключение соглашений с подрядчиками во вторник, 4 января, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик. По его словам, всего было подписано три договора о строительстве заграждений.

Как пишет издание Wiadomosci, строительство планируется завершить за 7 месяцев, к концу июля 2022 года. Заграждение будет сделано из стали, в нем установят примерно 22 калитки.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией может быть отменен. Он был введен там из-за ситуации с нелегальными мигрантами, которые в течение нескольких месяцев пытались пройти в Европу через границу с республикой.