В Казахстане наблюдаются перебои с мобильной связью на фоне протестов

В Казахстане в день несанкционированных митингов произошли проблемы с мобильной связью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Казахстана Нур-Султане во вторник, 4 января, прошли несанкционированные акции протеста. Одновременно с этим в городе начались перебои с мобильной связью и интернетом.

Об ограничениях с предоставлением услуг мобильного интернета сообщил сотовый оператор "Билайн Казахстан". В сообщении пресс-службы компании говорится, что проблемы возникли по независящим от оператора причинам.

"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", - говорится в сообщении компании в Twitter.

При этом казахстанский мобильный оператор Kcell сообщил, что перебои со связью связаны с мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в столице Казахстана Нур-Султане начались задержания на несанкционированной акции протеста. Люди вышли на улицы в качестве протеста против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа.