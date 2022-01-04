Россияне не обращались в генконсульство РФ в связи с акциями протеста в Алма-Ате

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В генеральном консульстве России в Алма-Ате сообщили, что россияне не обращались к дипломатам за помощью в связи с митингами в городах Жанаозен и Актау. Об этом во вторник, 4 января, рассказал дежурный дипломат, 3-й секретарь генконсульства РФ в Алма-Ате Эльдар Ярахмедов.

"В генконсульство РФ в Алма-Ате на вечер 4 января обращений от граждан России на дежурный телефон и электронную почту не поступало", - цитирует Ярахмедова ТАСС.

По словам дипломата, обстановка в районе, где расположено российское дипконсульство, оценивается как спокойная.

Как ранее писал сайт kp.ru, 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. 4 января на несанкционированный митинг вышли жители Нур-Султана.

В связи с происходящим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим. Как заявил глава государства, власть не падет от беспорядков, вызванных несанкционированными митингами.