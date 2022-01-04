Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ против митингующих в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим Фото: REUTERS

В Алма-Ате полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. Демонстранты вышли на улицы с акцией протеста в связи с высокими ценами на топливо.

По данным "Интерфакса", громкие взрывы слышатся на площади Республики. Полиция пытается разогнать протестующих, которые находятся на улицах уже несколько часов. По сообщениям очевидцем, из-за светошумовых гранат и слезоточивого газа местами все заволокло дымом.

Отмечается, что слезоточивый газ также начали использовать против митингующих в другом городе - столице страны, Нур-Султане.

Как ранее писал сайт kp.ru, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим. Днем во вторник, 4 января, на улицы вышли сотни людей, требующих снижения цен на топливо. Как заявил глава государства, власть не падет от беспорядков, вызванных несанкционированными митингами.