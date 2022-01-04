Международная коалиция с США в целях "самообороны" нанесла удары на востоке Сирии Фото: REUTERS

Международная коалиция, возглавляемая Соединёнными Штатами, объявила о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

- Силы коалиции вели наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база) в Сирии. Действуя в целях самообороны, силы коалиции нанесли удары для устранения угрозы, - сообщили 4 января РИА Новости в пресс-службе коалиции.

При этом, они не стали уточнять, кому именно принадлежали указанные огневые позиции. Также в коалиции подчеркнули, что ненаправленные атаки представляют большую угрозу для гражданского населения Сирии.

Что касается сирийских властей, а также позиции российских дипломатов и военных, то они уже неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии, а также все международные правила.