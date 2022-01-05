Россияне раскритиковали высказывания журналиста Парфитта про Новый год в статьях The Times Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Британская газета The Times опубликовала материал с высказываниями корреспондента Тома Парфитта о новогодних праздниках и традициях россиян.

В частности, в публикации обозреватель пишет про "рвение к разгулу" жителей страны. Тут он решил съязвить и начал критиковать подготовку к празднику, в том числе изобилие вкусных традиционных блюд, которые принято подавать в России на стол. Парфитт также написал о том, что в новогоднюю ночь "ел салат оливье и пил тошнотворно-сладкое шампанское".

Для российских читателей Times резкие высказывания британца как "обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки" вызвали возмущение.

В статье Том также написал и про Рождество. По его мнению, это "прекрасный и скромный праздник. Тут же он счел противоположностью Новый год. В сети в ответ на публикацию в комментариях граждане высказались, что "редакции нужен негатив", а что касается оливье, то придираться к традиционному в России новогоднему салату считают странным.