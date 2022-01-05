Zakon.kz: Президент Казахстана Токаев планирует объявить об отставке правительства Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января планирует объявить об отставке правительства. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Zakon.kz.

До этого Токаев призывал граждан вести себя благоразумно и не идти на провокации извне.

К утру 5 января протесты в Алма-Ате почти прекратились. Главные площади города, где до этого собирались протестующие, уже успели опустеть. Но в некоторых районах города еще были взрывы светошумовых гранат.

Ране сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и Мангистауской области. Это стало необходимым для обеспечения общественной безопасности и восстановления правопорядка. Режим ЧП будет действовать с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года.

Напомним, 4 января в Казахстане начали массовые акции протеста из-за резкого скачка цен на топливо. В результате в разных городах государства начались протестные акции.