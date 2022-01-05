Жители Костромы требуют наказать убийц 5-летней девочки

Фото УМВД по Костромской области

Жители Костромы в ночь на 5 января собрались у общежития, где нашли тело убитой 5-летней девочки, сообщается в соцсетях. Граждане требуют правоохранительные органы наказать убийц ребёнка по всей строгости закона.

"Судить этих нелюдей нужно по закону! И пусть дадут им максимум! Искали крошечку всем миром, сколько добровольцев, следственный комитет, полиция. Соболезнуем!", пишут в комментариях в местной группе неравнодушные граждане и горожане.

Многие выражают слова соболезнования матери девочки: "Матери сейчас очень тяжело.... даже не могу представить, что она чувствует....Безумно жаль малышку и маму!".

Ранее сайт kp.ru писал, что в Костроме следователи нашли и задержали подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. В СК региона завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Задержанные уже признали свою вину в убийстве малышки.

По версии следствия, злоумышленники похитили малышку на улице Северной Правды в Костроме 4 января, когда гуляла у ДК, где работала ее мать. поискам подключалась полиция и волонтеры. Вскоре труп девочки нашли в комнате общежития.