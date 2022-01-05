В Госдепе США надеются, что ввод санкции против России из-за Украины "останется гипотезой" Фото: REUTERS

Соединенные Штаты надеются, что им не придется вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом журналистам рассказал представитель госдепартамента Нед Прайс.

- Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России так и останется гипотезой, - сказал Прайс.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Америка в качестве дополнительных "мер воздействия" на Москву в случае надуманной "российской агрессии" в отношении Украины может ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в РФ.