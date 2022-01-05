Кардиолог Хорошев: Чрезмерное утепление в холода повышает риск возникновения тромбоза

Кардиолог Хорошев: Чрезмерное утепление в холода повышает риск тромбоза Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезмерное утепление в холодную погоду может негативно сказаться на организме и даже грозит привести к тромбозу, считает хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

По мнению специалиста, склонность к образованию тромба повышает парниковый эффект.

- Если температура на улице - 3-4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера, то он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза, - объяснил эксперт.

Также Хорошев перечислил и другие причины возникновения тромбоза. Так, возникновение болезни возможно при отморожение или серьёзной травме конечностей, при последствиях коронавируса и хронические заболевания.

- Первым самым главным сигналом является боль, которая ощущается в зависимости от того, где возник тромбоз, - добавил врач. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".

Ранее кардиолог Алексей Федоров рассказал, в чем опасность образования тромбов и как можно выяснить есть ли у человека данная проблема. Часто нарушения свертываемости крови бывают врожденные, в таком случае диагностировать болезнь совсем непросто. Диагностировать проблему обычным анализом крови не получится. Чтобы узнать есть ли риск внезапной смерти от тромба необходимо провести развернутый генетический анализ.