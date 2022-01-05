Что произошло в ночь на 5 января

Важные новости утра Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января 2022 года принял отставку правительства. Теперь временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Что касается членов правительства республики, то они продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина. Ранее Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и Мангистауской области. Это стало необходимым для обеспечения общественной безопасности и восстановления правопорядка. Режим ЧП будет действовать с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года. Теперь на две недели там вводится комендантский час, у граждан будут на время изымать оружие и боеприпасы, а также запрещается передвижение и выезд из города и области.

В Костроме в общежитии нашли убитой 5-летнюю девочку, которую искали всем городом. Малышку похитили 4 января у местного ДК. Подозреваемые уже задержаны, мужчины призвали свою вину в расправе над ребенком. Теперь жители города требуют наказать убийц ребёнка по всей строгости закона.

Экономист Жанна Голодова рассказала россиянам, что с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии. Речь идет о "сельской" надбавке. По ее словам, на повышении пенсии могут рассчитывать те, кто до 1992 года работал в колхозах и совхозах.

Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это было в целях "самообороны" и необходимо для "устранения угрозы".

Чрезмерное утепление в холодную погоду может негативно сказаться на организме и даже грозит привести к тромбозу, считает хирург и кардиолог Владимир Хорошев. По мнению специалиста, склонность к образованию тромба повышает парниковый эффект.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что намерен участвовать в президентских выборах в апреле 2022 года. Однако при этом он не стал сейчас публично и официально объявлять себя кандидатом.