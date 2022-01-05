Директор газоперерабатывающего завода задержан в казахстанском Жанаозене Фото: REUTERS

В казахстанском Жанаозене Директор задержаны газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова, а также глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Как передает телеканал «Казахстан», Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование из-за необоснованного повышения цен на газ. Отмечается, что ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» обеспечивает газом всю Мангистаускую область, а также ближайшие регионы.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование на предмет ценового сговора антиконкурентных действий в сфере реализации сжиженного газа, а также призвал к качественной перезагрузки данной отрасли республики.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Алма-Ате и Мангистауской области ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Все это было сделано после протестов из-за резкого роста цены на газ. Акции прошли в нескольких городах республики, но позже протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Граждане потребовали от власти принять меры и снизить стоимость ресурса.