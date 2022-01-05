Боррель заявил, что ЕС не удовлетворит роль наблюдателя на переговорах по безопасности с Россией

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз не удовлетворяет возможность участвовать в переговорах России и США по гарантиям безопасности лишь в рамках пассивного наблюдения. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что Евросоюз должен принимать участие в переговорном процессе.

«(Евросоюз) не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах», - приводит газета Financial Times слова главы дипломатии Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, ранее в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января. Еще раньше, 10 января, состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было представлено два документа, где говорится об исключении продвижения Североатлантического альянса на Восток и присоединение к нему Украины. Также Москва просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы.