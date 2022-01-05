Четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда ранили во время обстрела дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четырехлетняя племянница погибшего от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение во время обстрела своего дома в Хьюстоне.

Как передает New York Post, правоохранительные органы подтвердили факт вооруженного нападения на дом, где жили родственники Флойда. Уточняется, что нападение произошло в новогоднюю ночь, когда в доме было четверо взрослых и двое детей. Четырехлетняя девочка во время нападения спала в своей кровати.

Отмечается, что в результате нападения у племянницы Джорджа Флойда пробито печень, легкое, а также сломаны три ребра. На данный момент девочка находится в больнице. После проведенной врачами экстренной операции ее состояние оценивается как стабильное.

В заявлении полиции сообщается, что они не знают, сколько человек устроили стрельбу, а также на данный момент нет подозреваемых, и они не знают возможных мотивов нападавших.

Напомним, из-за гибели Джорджа Флойда, которого задушил коленом при задержании полицейский, в США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Экс-полицейского Дерека Шовина, которого присяжные признали виновным в убийстве, приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Сторона обвинения просила для подсудимого более строгий приговор – 30 лет заключения.