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Общество5 января 2022 5:28

Стало известно, где находится душа человека

Академик РАН Лео Бокерия заявил, что душа человека находится в системе кровообращения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лео Бокерия

Лео Бокерия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказа, где находится человеческая душа. По его мнению, душа человека кроется в системе кровообращения.

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит», - приводит РИА Новости слова академика.

Ранее Бокерия рассказал о способе достигнуть 100-летия. По его словам, прожить долго помогут движение и добрый взгляд на мир. «Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей», - заявил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru, писал о том, как Ученые ищут подходящее место для души, и пытаются ответить на вопрос, есть ли вообще у человека эта таинственная субстанция.