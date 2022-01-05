Генпрокуратура сообщила о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах в интернете Фото: REUTERS

В Генеральной прокуратуре России сообщили о масштабной кампании по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах от коронавирусной инфекции.

«Развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве отметил, что на фоне подобных сообщений активно функционируют интернет-сервисы, а также Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях, но минуя обращение в медицинские организации, предлагают приобрести справки и сертификаты о вакцинации от коронавируса, а также QR-коды и результаты ПЦР-тестов.

Напомним, в конце ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусной инфекцией, а завершено расследование по 34 делам. Незадолго до этого глава СК РФ предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете.