Иммунолог назвал условие окончания эпидемии коронавируса

Иммунолог Болибок заявил, что эпидемия коронавируса закончится при снижении периодичности новых случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окончание пандемии коронавирусной инфекции возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев заражения. Такое мнение высказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, отметив, что при этом важно, чтобы случаи в стране фиксировали не постоянно, а только периодически.

«Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире - сказать сложно», - заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Болибок также заявил, что говорить о возможном ухудшении ситуации из-за нового штамма «омикрон» преждевременно. «Мы не видим даже какого-то роста более-менее внятного … Что будет после того, как люди вернутся из отпусков и начнется рабочая неделя, станет ясно позже - нужно будет дней десять подождать», - заявил специалист.

Иммунолог указал и на то, что из-за недостаточного количества вакцинированных ситуация с COVID-19 в стране может развиваться тяжелее, чем в других государствах.

Напомним, ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что ситуация с коронавирусом в мире улучшится только в 2023 году, отметив, что для окончательной победы над инфекцией должны решиться не только медицинские проблемы, но и стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.