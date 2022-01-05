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Происшествия5 января 2022 6:07

Видео похищения пятилетней девочки в Костроме появилось в Сети

Момент похищения попал на камеры наблюдения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (37)Комментарии (37)(37)
Момент похищения пятилетней девочки в Костроме попал на камеры наблюдения. Фото: УМВД по Костромской области

Момент похищения пятилетней девочки в Костроме попал на камеры наблюдения. Фото: УМВД по Костромской области

Момент похищения пятилетней девочки в Костроме попал на камеры наблюдения.

На кадрах можно увидеть, как двое подозреваемых в похищении и убийстве девочки идут по дороге. Один мужчина несет ребенка на руках, другой идет рядом с ним.

Напомним, тело пятилетней девочки обнаружили в одном из общежитий Костромы. Позже следователи нашли и задержали подозреваемых в убийстве ребенка. В Следственном комитете региона завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Задержанные признали свою вину в убийстве.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, преступники похитили ребенка на улице Северной Правды в Костроме 4 января, когда гуляла у ДК, где работала ее мать. К поискам девочки подключалась полиция и волонтеры. Вскоре труп малышки нашли в комнате общежития. Жители требуют от правоохранительных органов наказать убийц ребёнка по всей строгости закона.