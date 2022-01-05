Депутат Хамзаев предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2014 года, отметив, что в некоторых европейских странах работают над тем, чтобы людям, появившимся на свет после этой даты, запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте, в том числе айкосы, снюсы, кальяны, а также электронные сигареты и вейпы.

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Хамзаев заявил, что число курящих ежегодно увеличивается не только в России, но и в мире. Он привел данные федерального проекта «Трезвая Россия», которые говорят о том, что в 2020 году россияне выкурили 280 млрд сигарет. По его словам, вся антитабачная кампания в России и в мире больше напоминает «белку в колесе».

«Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций ... При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы», - заявил депутат, отметив, что к тем, кто уже курит, необходимо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, нужно «защитить».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что российские эксперты собираются создать систему, которая будет фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. В создании прототипа будут задействованы студенты российских вузов.