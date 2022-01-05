Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства пятилетней девочки в Костроме

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме.

«Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Напомним, тело пропавший девочки обнаружили в одном из общежитий Костромы. Позже следователи обнаружили и задержали подозреваемых в похищении и убийстве малышки. В Следственном комитете региона завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Задержанные признали свою вину в убийстве.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, злоумышленники похитили ребенка на улице Северной Правды в Костроме в минувший вторник, 4 января. К поискам девочки подключалась полиция и волонтеры. Вскоре труп ребенка нашли в комнате общежития. Жители требуют от правоохранительных органов наказать убийц по всей строгости закона.