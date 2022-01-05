Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской области Фото: REUTERS

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской области на фоне акций протестов.

Как отмечается в президентском указе режим чрезвычайного положения вводится «в целях обеспечения безопасности населения Алматинской области». На период действия режима ЧП в Алматинской области вводится комендантский час в период с 23:00 до 07:00.

Режим чрезвычайного положения будет действовать в регионе в период с 12:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года. На период чрезвычайного положения президент республики поручил создать комендатуру Алматинской области, которая будет следить за правопорядком в регионе.

Напомним, ранее на фоне беспорядков режим чрезвычайного положения ввели в Алма-Ате и Мангистауской области. Это было для восстановления правопорядка после протестов, которые были вызваны резким ростом цен на газ. Акции прошли в нескольких городах республики, однако позже протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Граждане потребовали от власти принять меры и снизить стоимость ресурса.