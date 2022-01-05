Немецкий депутат заявил о "трещинах в политике" из-за "Северного потока - 2"

Немецкий депутат заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Немецкое правительство, состоящее из социал-демократов, «зеленых» и либералов, не имеет единой позиции по целому ряду вопросов, среди которых санкции в отношении России и прокладка газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал представитель по вопросам внешней политики партии ХДС Юрген Хардт.

Как считает парламентарий, во внешней политике коалиции уже появляются «трещины». «Не прояснен, к примеру, вопрос "Северного потока - 2": СДПГ придерживается точки зрения, что речь идет об исключительно экономическом проекте, а глава МИД указывает на геостратегическую роль», – отметил в беседе с изданием WAZ, .

Напомним, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин допустил, что сертификация газпровода «Северный поток - 2» затянется до лета из-за США, которые, по его словам, могут в любой момент запретить Германии закупать российский газ из трубопровода. При этом руководитель немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах считает, что остановка «Северного потока - 2» является риском для газоснабжения в Европе, поскольку данный газопровод «важным проектом».