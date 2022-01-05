Глава МИД Германии призвала к диалогу с Россией по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Москвы имеют цену, выход из кризиса на Украине может быть лишь через диалог. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в США.

«Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель», - заявила дипломат, отметив, что сейчас предстоит «решающая фаза», кода должны состоятся важные переговоры на разных уровнях.

Глава МИД ФРГ должна посетить Вашингтон, где она проведет встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудят Украину и диалог с Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры России, Германии и Франции по Украине могут пройти в четверг, 6 января.