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Политика5 января 2022 7:37

Глава МИД Германии призвала к диалогу с Россией по Украине

Бербок заявила, что действия Москвы имеют цену
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Глава МИД Германии призвала к диалогу с Россией по Украине

Глава МИД Германии призвала к диалогу с Россией по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Москвы имеют цену, выход из кризиса на Украине может быть лишь через диалог. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в США.

«Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель», - заявила дипломат, отметив, что сейчас предстоит «решающая фаза», кода должны состоятся важные переговоры на разных уровнях.

Глава МИД ФРГ должна посетить Вашингтон, где она проведет встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудят Украину и диалог с Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры России, Германии и Франции по Украине могут пройти в четверг, 6 января.