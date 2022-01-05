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Здоровье5 января 2022 8:55

В России 5 января 2022 выявлено 15 772 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрировали 828 летальных исходов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России 5 января 2022 выявлено 15 772 случая заражения коронавирусом

В России 5 января 2022 выявлено 15 772 случая заражения коронавирусом

Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировано 15 772 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в среду, 5 января 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 2 307. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 1 273. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 775 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 8,8% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 25 581 человек, а также зафиксировали 828 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию на среду, 5 января 2022 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 10 585 984. Жертвами инфекции стало 313 015 человека, а выздоровели 9 600 728 пациентов.