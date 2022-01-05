Движение ряда поездов в Алма-Аты, Мангистауской и Алма-Атинской областях приостановлено из-за протестов

Движение ряда поездов в Алма-Аты, Мангистауской и Алма-Атинской областях приостановлено из-за ЧП Фото: REUTERS

В городе Алма-Аты, Мангистауской и Алма-Атинской областях закрыто движение по станциям Макат и Жем в связи с введением чрезвычайного положения. Такое заявление в среду, 5 января, сделали в пресс-службе Нацкомпании «Казакстан темир жолы».

Сообщается, что в ночь на среду, 5 января, до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. Уточняется, что в данный момент составы размещены на узловых станциях, а пассажиры обеспечиваются питанием и водой. В компании также сообщили, что возврат билетов производится без удержания, с выплатой полной стоимости.

Кроме того, сообщается, что утром в среду, 5 января, приостановлено движение 46 грузовых поездов.

Напомним, накануне в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, вызванные резким ростом цен на газ, однако протесты позже переросли в столкновения демонстрантов с полицией. На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевв в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. На период ЧП в регионах вводится комендантский час. Данный режим будет действовать в регионе в период с 5 января 2022 года до 19 января 2022 года.