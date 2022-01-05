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Общество5 января 2022 9:23

Володин заявил, что Госдума постарается принять закон о пожизненном заключении педофилов в январе 2022

Спикер Госдумы прокомментировал похищение и убийство пятилетней девочки в Костроме
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная дума России сделает все, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе текущего года. Такое заявление сделал спикер палаты Вячеслав Володин, комментируя похищение и убийство пятилетней девочки в Костроме.

«Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», - написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Напомним, тело пропавший девочки нашли в одном из общежитий Костромы. Позже следователи задержали подозреваемых в похищении и убийстве ребенка. В Следственном комитете региона завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Задержанные признали свою вину в убийстве.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, злоумышленники похитили ребенка в минувший вторник, 4 января, на улице Северной Правды в Костроме. Жители требуют от правоохранительных органов наказать убийц по всей строгости закона.