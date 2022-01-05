Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом во всех российских регионах

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается во всех российских регионах. Такое заявление в среду, 5 января, сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в более чем в половине субъектов показатели до сих пор остаются выше, чем в среднем по стране.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», - заявила Попова на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам, уточнив, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет.

Напомним, 28 декабря Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России упала за неделю на 11%, а снижение числа новых случаев заражения зарегистрировано в 76 регионах страны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 5 января, в России выявлено 15 772 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки полностью выздоровели 25 581 человек, а также зафиксировали 828 летальных исходов.