В НАТО заявили, что предстоящие переговоры с Россией продлятся около трех часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание Совета Россия-НАТО, запланированное в Брюсселе на среду, 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12.00 по московскому времени). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, где также отметили, что переговоры продлятся около трех часов.

Уточнятся, что заседание Совета пройдет в штаб-квартире НАТО, а по итогам переговоров генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг собирается дать пресс-конференцию.

«После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В 10.00 начнется заседание Совета. Около 13.30 - пресс-конференция генсека НАТО», - говорится в документе альянса.

Напомним, ранее в НАТО подтвердили, что переговоры с Москвой по гарантиям безопасности состоятся 12 января, а 10 января состоится встреча по стратегической стабильности между представителями России и США.

Как писал сайт kp.ru, Москву на заседании Совета Россия - НАТО представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.