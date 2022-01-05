В Нур-Султане введено чрезвычайное положение до 19 января 2022

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Нур-Султане на фоне акций протестов.

Как отмечается в президентском указе режим чрезвычайного положения вводится «в целях обеспечения безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города».

На период действия режима ЧП в городе вводится комендантский час в период с 23:00 до 07:00. Режим чрезвычайного положения будет действовать в Нур-Султане в период с 5 января 2022 года до 19 января 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее на фоне беспорядков режим чрезвычайного положения ввели в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже Алматинской области. ЧП будет действовать там также до 19 января 2022 года. В регионах также вводится комендантский час. Отмечалось, что это было для восстановления правопорядка после протестов, которые были вызваны резким ростом цен на газ.

Напомним, акции начались в нескольких городах республики, однако позже протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. На сегодняшний день протестные акции в республике продолжаются.