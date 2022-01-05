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Происшествия5 января 2022 10:31

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана

Здание начали штурмовать тысячи протестующих
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Алма-Аты подожгли резиденцию президента Казахстана

В Алма-Аты подожгли резиденцию президента Казахстана

Фото: скриншот

В Алма-Аты в среду, 5 января, штурмовали резиденцию президента Казахстана.

Как передает ZTB, у главного входа в здание президентской администрации, которая расположена на проспекте Нурсултана Назарбаева, вспыхнул огонь. Все произошло после того, как резиденцию начали штурмовать тысячи протестующих.

Ранее пожар начался в здании городской администрации Алма-Аты, куда незадолго до этого ворвались протестующие. Кроме того, сообщалось о пожаре пожар в здании городской прокуратуры.

Напомним, утром в среду, 5 января, после ожесточенных стычек с полицейскими у дверей администрации в Алма-Ате участники акции протеста смогли ворваться внутрь здания, после чего дошли до овального зала заседаний с государственными флагами, однако захват мэрии длился недолго, и правоохранители вынудили протестующих покинуть помещение.