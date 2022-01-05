Полиция Алма-Аты сообщила, что в ходе беспорядков избили 500 гражданских лиц Фото: REUTERS

В ходе протестных акций в Алма-Ате было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики. Такое заявление в среду, 5 января, сделал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, отметив, что это произошло из-за действий «экстремистских группировок».

Согласно приведенным данным, в ночь на среду, 5 января, «активизировались экстремистские группировки», в результате действий которых было сожжено более 120 транспортных средств, среди них 33 полицейских машин, пожарных автомашин и бригад скорой помощи. Кроме того, разбито более 100 магазинов и объектов торговли.

«Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов», - приводит Sputnik Казахстан слова начальника департамента полиции города.

Напомним, демонстранты вышли на улицы с акцией протеста из-за резкого роста цен на газ. Акции протеста переросли в столкновения с полицией, и на фоне беспорядков в нескольких регионах, в том числе в Алма-Ате, ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Однако, как писал сайт kp.ru, протесты продолжаются. Сообщалось о столкновениях протестующих с полицией, которая применяет спецсредства, а также о штурме зданий администрации и президентской резиденции.