Меры охраны посольства Казахстана в Москве усилены из-за протестов в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меры охраны у здания дипломатического представительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве усилены на фоне протестов, которые продолжаются в республике четвертый день.

Как передает ТАСС, по состоянию на 14:00 по московскому времени в среду, 5 января, у здания посольства Казахстана сохраняется спокойная обстановка. Сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру диппредставительства, которое закрыто на новогодние праздники до 10 января.

Напомним, протесты в Казахстане начались из-за резкого роста цен на газ, однако позже акции переросли в столкновения с правоохранителями. На фоне беспорядков в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области и Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения. Однако протесты продолжаются.

Как сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов, в ходе протестных акций в городе было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики.