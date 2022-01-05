ООН призывает все стороны конфликта в Казахстане воздерживаться от насилия

ООН выражает обеспокоенность ситуацией в Казахстане. Фото: REUTERS

ООН обеспокоена ситуацией в Казахстане. Об этом заявил в среду 5 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу.

«Мы отслеживаем с обеспокоенностью и следим за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и вели диалог», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Стефан Дюжаррик отметил, что представительство ООН в Казахстане продолжает работу и заверил, что все сотрудники миссии находятся в безопасности.

«У нас есть представительство в стране. Мы находимся в контакте с главой нашей миссии. Угрозы безопасности нашего персонала нет. Они работают и находятся в безопасности», - сказал официальный представитель генерального секретаря ООН во время брифинга.

Ранее сообщалось, что ЕС призвал все стороны конфликта в Казахстане воздерживаться от эскалации и насилия, а Вашингтон отверг предположения о причастности США к организации протестов в Казахстане.