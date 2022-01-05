Евро вырос до 86 рублей, а доллар до 76

Доллар и евро выросли по отношению к российскому рублю. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Российский рубль 5 января ощутимо снизился по отношению к обеим основным иностранным валютам – доллару и евро. Это видно из данных Московской биржи.

Так, впервые с 22 сентября доллар стоит более 76 рублей, а евро – более 86 рублей впервые с 21 сентября.

В декабре сообщалось, что на 20 процентов упал курс самой известной криптовалюты – биткоина. Подробности здесь.

Ранее на kp.ru cообщалось, что аналитики прогнозируют замедление роста российской экономики в 2022 году. Рост российского ВВП замедлится до 2,5%. Эксперты предполагают, что в 2022 году может заметно снизиться уровень потребления, а именно активное потребление было драйвером российской экономики в 2021.

А вот что случилось с «индексом оливье»: из-за взрывных цен на картошку и морковь главный салат Нового года подорожал на 62 рубля.