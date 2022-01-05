Пассажиры рейса "Алма-Ата - Москва" пять часов сидят в самолете в захваченном аэропорту в Казахстане Фото: REUTERS

В Казахстане из-за массовых беспорядков оказался пассажиры рейса "Алма-Ата - Москва" уже пять часов сидят в самолете в захваченном аэропорту.

Воздушное судно не может взлететь из-за того, что местный аэропорт захвачен протестующими и пока невозможно получить разрешение на взлёт. Также территория, прилегающая к аэропорту, вокруг митингующими. В результате борт откатили на взлетную полосу.

Рейс авиакомпании Air Astanа должен был вылететь в 8 вечера по местному времени в столичный аэропорт Домодедово. Отмечается, что на борту есть дети, в том числе совсем грудные малыши.

- Мы сидим в самолете в Алма-Ате, по всей видимости на взлетной полосе, нас срочно из аэропорта загнали в самолёт. Самолет откатился ... и с тех пор мы стоим, где-то с восьми вечера. Полный самолёт народу, самолет должен был вылететь по рейсу S7-4764 по маршруту "Алма-Ата — Москва-Домодедово". Очень много народу, очень много детей. В том числе, грудные. Люди сохраняю спокойствие. Нас накормили, работают туалетные комнаты. Но информации о нашей дальнейшей судьбе нет, - рассказали пассажиры рейса в видео для телеграм-канала "Осторожно, новости".

Ранее сообщалось, что протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты. На тот момент на территории аэропорта было не менее 45 протестующих, пассажиров эвакуировали сотрудники аэропорта, а военные покинули его территорию.