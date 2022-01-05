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Политика5 января 2022 19:15

В Белом доме заявили, что США не будут отвечать на каждый пункт предложений России по безопасности

В США рассказали, чего ожидают от переговоров с Россией по безопасности
Мария ПАВЛОВА
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Вашингтон заявил, что США не будет обсуждать каждый пункт, предложенный Россией, на переговорах по безопасности.

Вашингтон заявил, что США не будет обсуждать каждый пункт, предложенный Россией, на переговорах по безопасности.

Фото: REUTERS

Белый дом заявил, что США не будут отвечать на каждый пункт предложений России по безопасности. Об этом в среду 5 января сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Псаки рассказала, какие вопросы намерены поднять США и их союзники в ближайшие дни и недели. По ее словам, в ходе грядущей серии переговоров с Россией американская сторона намерена обсудить вопросы вторжения в соседние страны и применения на иностранной территории химического оружия.

Джен Псаки заявила, что США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности, но в то же время отметила, что Белый дом не намерен отвечать на предложения России по безопасности «пункт за пунктом», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января 2022 года. Их проведут замглавы МИД РФ Рябков и замгоссекретаря США Шерман.