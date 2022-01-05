МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии в Варшаве после высылки дипломата из Бреста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польское Министерство иностранных дел вызвало поверенного в делах посольства Белоруссии в Варшаве по делу о решении властей Белоруссии выслать из страны сотрудника польского генконсульства в Бресте. Об этом в среду, 5 января, говорится в официальном сообщении на сайте дипломатического ведомства.

- Польское министерство иностранных дел подтверждает, что ведомство вызвало поверенного в делах по делу о высылке польского консула. Сейчас предпринимаются меры по проверке предоставленной данных для прояснению сложившейся ситуации, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 января в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз объяснил это тем, что произошел вопиющий случай. Речь идет об инциденте, когда сотрудник польского генконсульства в Бресте помогал скрыться польскому гражданину, подозреваемому в совершении смертельного ДТП. В связи с этим он больше не может продолжать работу в Белоруссии.