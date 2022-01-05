Кадыров призвал протестующих в Казахстане не разрушать страну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым призвал протестующих в Казахстане не разрушать страну.

В своем выступлении Рамзан Кадыров сравнил события, которые сейчас происходят в Казахстане, со сценарием начала военных кампаний в Чеченской республике.

- Нам небезразлична судьба Казахстана. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые тяжелые времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем? Зачем так агрессивно вести себя?, - сказал Кадыров.

Кроме того, лидер Чечни обратился к протестующим с призывом вести себя благоразумно и "максимально мирно".

- Мы знаем, что такое война, что такое митинги. Нас тоже подвели — так же, как и вас сегодня, — к военным событиям. ....Мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, - заявил глава Чечни.

5 января в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения на территории всего государства. Это предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он возглавит Совет безопасности страны и намерен жестоко подавить протесты. Сообщалось о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате. Ряд стран приостановил авиасообщение с Казахстаном. ЕС выступил с заявлением по поводу ситуации в Казахстане, в котором призвал все стороны конфликта отказаться от насилия и эскалации.